Билосюк заболела ководом. Первый случай коронавируса в составе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине

Елена Белосюк - одна из главных надежд сборной Украины на медали в Пекине. Фото: Вiathlon.com.ua

Украинская олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Елена Биласюк (Пидрушная) сдала положительный тест на коронавирус.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил о первом случае коронавируса в составе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

"Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый положительный тест – Елена Билосюк.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром получше, но положительный тест.

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Надо понять, сможет ли возвратиться к ритму. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам.

Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонку. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде.

Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем на физиотерапевта.

У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине.

Кто будет бежать смешанную эстафету? Те, кто будет здоров до первого старта. Одна девушка отпала.

Увидим, что будет завтра-после завтра. Готовимся к первому старту, эстафеты, надеемся, что четыре спортсменки будут отрицательными. И сможем потом выбрать. Если остаться две, то поставим тех, которые есть", – сказал Велепец в комментарии "Суспільне Спорт".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Напомним, что на самоизоляции находится тренер Украины по биатлону Юрай Санитра, также положительные тесты на ковод сдали два представителя обслуживающего персонала сборной. Положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он сдал уже отрицательный тест, и был уволен из самоизоляции. Елена Билосюк выиграла золотую медаль на Олимпиде в Сочи. Украина одержала победу в эстафете.