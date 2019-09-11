Бил журналиста и цеплялся к жене певца – футболист получил тюремный срок

Арда Туран хулиганит не впервые

Футболист испанской "Барселоны" Арда Туран, который сейчас выступает за турецкий "Истанбул Башакшехир", получил длительное заключение.

Об этом пишет ТСН

В октябре 2018-го 32-летний полузащитник устроил драку в одном из ночных клубов Стамбула. Футболист "Барселоны" устроил драку и сломал нос турецкому певцу после ухаживаний к его жене. После инцидента Турану угрожали 12,5 лет лишения свободы, но срок приговора для турка удалось смягчить.

По информации Daily Sabah, Туран получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы.

Правда, наказание для игрока будет условным. Суд принял подобное решение из-за того, что Туран ранее не был осужден.

"Истанбул Башакшехир" уже оштрафовал футболиста на 370 тыс. евро.

Согласно статье 62 дисциплинарных правил Турецкой футбольной федерации, каждый игрок, получивший два и более лет тюрьмы, должен быть пожизненно отстранен от выступлений в чемпионате.

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Это не первый подобный случай с участием футболиста. В мае во время игры Чемпионата Турции он напал на ассистента рефери, за что был дисквалифицирован на 16 матчей и оштрафован на 9,2 тыс. евро. В 2017-м Турана отстранили от выступлений за сборную Турции за то, что он напал на журналиста, который летел вместе с национальной сборной в Италию.