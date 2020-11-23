Биатлонистка сборной Украины рассказала, на каком языке она думает

Блашко второй год будет выступать за Украину.Фото ua:биатлон

24-летняя биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко, которая до 21 года прожила в Беларуси, рассказала об учебе в Киеве.

"Основным языком для общения для меня все же остается русский, но работы, в основном, пишу на украинском. Когда оказываюсь в среде, где говорят только на украинском языке, то даже думать начинаю на нем. Иногда все перемешивается в голове, и это, наверное, самое сложное", - сказала Блашко в интервью biathlon.com.ua.

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Вчера Блашко выиграла женский контрольный спринт в Вуокатти.