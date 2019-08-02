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воскресенье, 04 августа 2019 10:00

Биатлонистка сборной Украины показала фигуру в соблазнительном купальнике

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Украинская биатлонистка показала свою фигуру в купальнике

Сборная Украины по биатлону проходит предсезонную подготовку в Австрии. Накануне наши спортсменки Ольга Абрамова и Надежда Белкина нашли минутку, чтобы порадовать болельщиков своими cелфи.

В комментариях сторонники украинского биатлона отметили роскошную фигуру Нади, которая позировала в соблазнительном купальнике.

Автор: Instagram
  Ольга Абрамова (справа) и Надежда Белкина (слева) готовятся к старту сезона в Австрии
Ольга Абрамова (справа) и Надежда Белкина (слева) готовятся к старту сезона в Австрии

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Старт сезона в биатлоне стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде

https://www.obozrevatel.com
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Дата
04
августа

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