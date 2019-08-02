Биатлонистка сборной Украины показала фигуру в соблазнительном купальнике

Украинская биатлонистка показала свою фигуру в купальнике
Сборная Украины по биатлону проходит предсезонную подготовку в Австрии. Накануне наши спортсменки Ольга Абрамова и Надежда Белкина нашли минутку, чтобы порадовать болельщиков своими cелфи.
В комментариях сторонники украинского биатлона отметили роскошную фигуру Нади, которая позировала в соблазнительном купальнике.
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Старт сезона в биатлоне стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде
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