Безуса вызвали в сборную

Роман безус отлично проявил себя в последних матчах

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи против Эстонии и Сербии. Об этом пишет sport.ua

Безус в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии провел 8 матчей и забил 3 мяча. В том числе недавно ему удался действительно хороший гол.

Украина 14-го ноября проведет контрольный матч с Эстонией, а 17-го числа закроет отбор Евро-2020 поединком против Сербии.

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Безус в сборной провел 20 матчей и забил 4 гола.