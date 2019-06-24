Безумный гол со своей половины поля в матче Кубка Малайзии

Эрольд Гулон забил шедевральный мяч

Невероятное взятия ворот стало украшением первого полуфинального матча Кубка Малайзии между "Патанг" и "Перак".

На 90 + 3 минуте игрок хозяев Эрольд Гулон выполнил штрафной удар со своей половины поля. Неизвестно, он так на самом деле задумал, или это был неудачный навес, но мяч по невероятной дуге перелетел голкипера и влетел в ворота. Конечно, вратарь сыграл не лучшим образом, но какой удар!

31-летний француз Гулон с начала 2019 играет в Малайзии, хотя начало карьеры обещало куда более серьезные перспективы. Херольд - воспитанник "Клерфонтен", играл за молодежную сборную Франции. Затем выступал за "Ле Ман", "Блэкберн", "Донкастер". Но потом изменил вектор карьеры: Польша, Кипр, Румыния и наконец Малайзия.

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Поединок завершился со счетом 3: 1. Ответный матч пройдет 29 июня.