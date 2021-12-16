Без России. Сегодня Украина узнает соперников по Лиге наций

Предыдущий турнир выиграла сборная Франции. Фото: Reuters

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа третьего розыгрыша Лиги наций. Церемония начнется в 19.00.

В Лиге наций УЕФА-2022/23 примут участие сборные 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. Список Лиг составлен на основании результатов сборных в Лиге наций 2020/21 и учитывает переход между лигами, итоги финальной стадии и еще несыгранные стыковые матчи.

В каждой из Лиг по 16 сборных, их разобьют на четыре группы. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины во время процедуры будет в первой корзине Лиги В, соперником украинцев не может стать Россия.

Лига А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига В

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лига С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова

Лига D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

На данный момент 51 из 55 сборных УЕФА знает, в какой из четырех лиг она выступит. Позиции этих команд определились по итогам группового этапа Лиги наций осенью 2020 года. Оставшиеся четыре сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сыграет с Молдовой, а Кипр - с Эстонией.

Команды в группе сыграют с каждым из соперников дома и на выезде. Первые четыре тура пройдут в июне 2022 года, еще два - в сентябре 2022-го.

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В предыдущем розыгрыше Украина была в группе "А" однако заняла последнее место после того, как УЕФА волевым решением присудил нашей команде техническое поражение в матче со сборной Швейцарии - 0:3. Причиной стало большое количество зараженных коронавирусом в нашей команде и запрет врача кантона Люцерн на проведение матча.