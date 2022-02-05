Без надежды на медали. Как украинцы провели первый день на Олимпиаде

Саночник Антон Дукач показал 23-й результат. Фото: REUTERS

Сборная Украины провела первый день на Олимпийских играх в Пекине.

Начали украинцы день прыжками с трамплина. Виталий Калиниченко не смог поучаствовать в соревнованиях через ковид. Евгений Марусяк смог выйти в финал, а Антон Курчук не смог пройти квалификацию.

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Были надежды в смешанной эстафете в биатлоне. Но провальный старт Валентины Семеренко испортил все планы. Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный находились в роли догоняющих и много мазали. Поэтому только 13 место.

Антон Дукач, Андрей Мандзий не смогли порадовать в санном спорте. После двух заездов Манзий находится на 23 месте, а его партнер отстает на семь позиций.

Единственной приятной новостью для Украины стал отрицательный тест на коронавирус фигуриста Ивана Шмуратко. Он сможет поучаствовать в соревнованиях 8 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.