Без надежды на медали. Как украинцы провели первый день на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 207
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 648
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 585
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 261
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 765
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 4662
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1791
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 2439
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 405
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 522
Фото
Все фото
6
9
6
3
35
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Видео
Все видео
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Роналду не забил пенальти. "Ман Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии
Роналду не забил пенальти. "Ман Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии
После матча Евролиги баскетболисты устроили массовую драку
После матча Евролиги баскетболисты устроили массовую драку
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Не хватило Лунина."Реал" вылетел из Кубка Испании
Не хватило Лунина."Реал" вылетел из Кубка Испании
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1575
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 981
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 396
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1197
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 396
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 19:15

Без надежды на медали. Как украинцы провели первый день на Олимпиаде

  Комментировать
Без надежды на медали. Как украинцы провели первый день на Олимпиаде
Саночник Антон Дукач показал 23-й результат. Фото: REUTERS

Сборная Украины провела первый день на Олимпийских играх в Пекине.

Начали украинцы день прыжками с трамплина. Виталий Калиниченко не смог поучаствовать в соревнованиях через ковид. Евгений Марусяк смог выйти в финал, а Антон Курчук не смог пройти квалификацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две золотые награды. Норвегия лидирует в командном зачете Олимпиады

Были надежды в смешанной эстафете в биатлоне. Но провальный старт Валентины Семеренко испортил все планы. Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный находились в роли догоняющих и много мазали. Поэтому только 13 место.

Антон Дукач, Андрей Мандзий не смогли порадовать в санном спорте. После двух заездов Манзий находится на 23 месте, а его партнер отстает на семь позиций.

Единственной приятной новостью для Украины стал отрицательный тест на коронавирус фигуриста Ивана Шмуратко. Он сможет поучаствовать в соревнованиях 8 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без надежды на медали. Как украинцы провели первый день на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

Самое читаемое
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 15426
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 9756
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 8479
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово &quot;атакуют&quot; туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
31
 Просмотров: 6633
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
5
 Просмотров: 6480
Спорт
Лэмпард начал с победы. "Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу
Лэмпард начал с победы. "Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу Просмотров: 9
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 387
Тренерская судьба Шевченко будет зависеть от "Дженоа"
Тренерская судьба Шевченко будет зависеть от "Дженоа"
 Просмотров: 243
Две золотые награды. Норвегия лидирует в командном зачете Олимпиады
Две золотые награды. Норвегия лидирует в командном зачете Олимпиады Просмотров: 252
Выпал из саней и перекинулся. Украинские саночники далеки от наград на Олимпиаде
Выпал из саней и перекинулся. Украинские саночники далеки от наград на Олимпиаде Просмотров: 864
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета
Голосов: 492
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть