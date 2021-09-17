Без Малиновского. Петраков обнажил состав сборной Украины на октябрьские матчи

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Фото: ФК "Аталанта"

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков огласил состав на матчи отбора Кубка мира в октябре.

Петраков вызвал 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный, сообщает официальный сайт УАФ.

Главной неожиданностью является отсутствие полузащитника "Аталанты" Рулсана Малиноського.

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Владислав Калитвинцев и Александр Пихальнок попали в резервный список, как и вратари Андрей Лунин и Георгий Бущан.

Вратари: Андрей Пятов из "Шахтера", Денис Бойко - "Динамо", Дмитрий Ризнык представляет "Ворсклу".

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко все - "Шахтер", Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота - "Динамо", Эдуард Соболь с "Брюгге".

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский все - "Динамо" Тарас Степаненко из "Шахтера" Сергей Булеца - "Заря", Андрей Ярмоленко - "Вест Хэм", Александр Зинченко с "Манчестер Сити", Александр Зубков - "Ференцварош", Игорь Харатин - "Легия".

Нападающие: Роман Яремчук - "Бенфика", Артем Довбик - "СК Днепр-1", Даниил Сикан - "Шахтер"

Резервный список: Георгий Бущан - "Динамо", Андрей Лунин из "Реала", Валерий Бондарь, Ефим Конопля оба - "Шахтер", Богдан Михайличенко - "Андерлехт", Владислав Кочергин - "Заря", Владислав Калитвинцев из "Десны", Александр Пихальонок "СК Днепр-1".

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве. 9 октября сборная Украины сыграет в Хельсинки против Финляндии. А за три дня будет играть против Боснии и Герцеговины. В последних матчах отбора команда Петракова сыграли вничью с Францию ​​и Казахстаном.