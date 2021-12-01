Без голов и очков - Шевченко разгромно проиграл "Милану"

Жуниор Мессис выступает за "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях победил "Дженоа" -3:0.

Что нужно знать об игре в Генуе?

Кадровые проблемы команд. Оба наставника не могли рассчитывать на часть своих ведущих игроков из-за травм.

Быстрый шанс "Дженоа". Команда Андрея Шевченко имела возможность забить уже на первой минуте матча.

Потеря Симона Кьяра. Ведущий защитник "Милана" покинул поле на носилках на самом старте поединке.

Красивый гол Златана Ибрагимовича. Шведский форвард забил быстрый гол безупречно выполнив штрафной удар.

В "Дженоа" ничего не клеилось в позиционной атаке

"Милан" играл с позиции силы. Гости высоко прессинговали соперника, заставляя ошибаться. Дженоа явно не справлялся с давлением.

Вратарь "Дженоа" не выручил. Голкипер сборной Италии Сальвадоре Сигиру даже не среагировал в случае с первым голом. Не выручил свою команду в конце первого тайма после удара Жуниора Мессиса.

Дубль бразильского нападающего. Жуниор Мессис забил дважды. Сначала элегантно перекинул вратаря соперника головой, а в начале второго тайма поразил пустой угол с близкого расстояния.

Проблемы "Дженоа" в атаке. Команда Шевченко создала очень мало атаке. Всё было на уровне спонтанных действий, а не спланированных комбинаций. У хозяев ничего не клеилось в позиционной игре.

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Надежный Майк Меньян. Французский вратарь сыграл безукоризненно, не дав шансов сопернику даже на гол престижа.

Гол Ибрагимовича решил судьбу матча. Пропустив скорый гол "Дженоа" начал отрываться и стремиться атаковать. В позиционных атаках ничего не получалось, но "Милан" получил простор на чужой половине поля.

Отсутствие прогресса Шевченко. Украинский тренер не может пока ничего предложить новому сопернику. "Дженоа" стремится играть в защитный футбол, закрывая сильнейшие стороны соперника. После первого пропущенного мяча вся конструкция ломалась. У команды много индивидуальных ошибок в простых ситуациях, что не дает надеяться на набранные очки.

После победы Милан вернулся на второе место. Команда Стефано Пиоли на одно очко отстает от "Наполи".

"Дженоа" продолжает занимать 18 место в таблице. В следующем туре команда Шевченко в гостях сыграет против "Ювентуса". Отчет об игре читайте на нашем сайте.