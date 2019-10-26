Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1377
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6426
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 927
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6021
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40230
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1143
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3339
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 927
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5526
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7551
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1863
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 747
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
суббота, 26 октября 2019 10:25

Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией

  Комментировать
Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией
Сборная Андрея Шевченко пробилась на Евро за два тура до окончания группового турнира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 25 футболистов для подготовки и участия в матчах против Эстонии и Сербии. Об этом пишет "Трибуна".

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Сбор начнется 11 ноября в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тасотти и Малдера меняю тактику сборной Украины

Товарищеский матч с Эстонией состоится 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербией — 17 ноября в Белграде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Первым потерял силы девятимесячный Бон-Бон

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 119302
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 30764
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 30690
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 29728
ЗАЗ начал изготавливать новые автомобили
ЗАЗ начал изготавливать новые автомобили Просмотров: 23625
Спорт
Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"
Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
 Просмотров: 216
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
 Просмотров: 585
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
 Просмотров: 486
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и получил выгодное предложение от Nike
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и получил выгодное предложение от Nike Просмотров: 18
Больше всего комментируют
8
Арамахия прошел полиграф: результаты
7
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
"Кто подумает об Украине?" - Зеленская получила шквал критики из-за японского образования
2
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Голосов: 296
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua