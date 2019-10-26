Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией

Сборная Андрея Шевченко пробилась на Евро за два тура до окончания группового турнира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 25 футболистов для подготовки и участия в матчах против Эстонии и Сербии. Об этом пишет "Трибуна".

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Сбор начнется 11 ноября в Киеве.

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Товарищеский матч с Эстонией состоится 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербией — 17 ноября в Белграде.