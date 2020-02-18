"Бешикташ" отказался от услуг Луческу

"Бешикташ" отказался от услуг Мирчи Луческу из-за его возраста. Фото: Reuters

Турецкий "Бешикташ" отказался от услуг бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

Руководство стамбульского клуба сомневается в целесообразности подписания контракта с тренером-за его возраста. В июле румыну исполнится 75 лет, сообщает "Sabah Spor".

"Бешикташ" планировал предложить Луческу должность спортивного директора клуба, чтобы он построил модель, как в донецком "Шахтере". Но у руководителей появились опасения, что возраст румына не позволит сторонам сотрудничать в долгосрочной перспективе.

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Мирча Луческу в 2002 -2004 годах возглавлял "Бешикташ" в роли тренера. В Украине румынский специалист работал 12 сезонов с "Шахтером".