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суббота, 01 февраля 2020 11:10

"Бешикташ" нашел должность для Луческу

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&quot;Бешикташ&quot; нашел должность для Луческу
Мирча Луческу 13 лет отработал в "Шахтере"

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу заинтересовал руководство "Бешикташа". Боссы турецкого клуба хотят, чтобы 74-летний специалист занял пост спортивного директора и помог поставить модель, похожую на ту, что тот в свое время выстроил "Шахтере".

По информации ua-football, сначала Луческу был не особо заинтересован предложением "Бешикташа". Однако недавнее назначение Сергена Ялчин на пост главного тренера команды может изменить его решение.

В свое время Ялчин был одной из главных звезд "Фенербахче", а после и "Бешикташа", когда в клубах работал Мирча. Луческу все еще сохранил с экс-подопечным хорошие отношения, которые могут стать ключом в переговорах.

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Ранее Луческу отверг предложения румынского "Рапида", швейцарского "Сьона" и бразильского "Сантоса".

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