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воскресенье, 16 июня 2019 16:06

Бешенные российские деньги. "Шахтер" массово продает игроков в страну-агрессор

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Бешенные российские деньги. &quot;Шахтер&quot; массово продает игроков в страну-агрессор
Иван Ордец тяжело травмировался в начале сезона

Защитник "Шахтера" Иван Ордец может продолжить карьеру в России.

По информации ресурса Чемпионат, 26-летний защитник интересен московскому "Динамо".

Нынешнее соглашение украинца с "горняками" рассчитано до 30 июня 2019 года, поэтому он может достаться москвичам абсолютно бесплатно.

Сегодня стало известно, что "Шахтер" продал защитника Олега Данченко в казанский "Рубин". Зимой из "Шахтера" в "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий.

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В прошлом сезоне Ордец провел всего две игры за "Шахтер" в УПЛ.

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Дата
16
июня

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