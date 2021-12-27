Беседин исчез в туаллета во время судьбоносной игры

Фол Даниэльсона на Беседине. Фото: East News

Забавную историю, произошедшую на чемпионате Европы – 2020, рассказал Николай Васильков, пресс-атташе бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Во время матча 1/8 финала Евро со Швецией (2:1) нападающий нашей сборной Артём Беседин едва не пропустил свой выход на поле, не вовремя отлучившись в уборную. Шевченко позвал Беседина выходить на поле, но Артёма не оказалось на скамейке.

"Искали на скамейке запасных, искали в раздевалке – динамовца нет. У всех округлились глаза, когда Артём спокойно вышел из туалета, дожёвывая какое-то печенье. Его выгнали на поле. Он быстро вышел вместо Яремчука и в итоге стал героем поединка. А хотели уже вместо него Довбика выпускать. Как бы тогда переигрались события матча, никто не знает", — сказал Васильков в видео на YouTube-канале Vzbirna.

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Беседин, всё-таки вышел на замену во время матча со Швецией. Именно на Артёме сфолил швед Маркус Даниэлссон, получивший красную карточку. Затем вместо уставшего Ярмоленко вышел Артем Довбик и забил победный мяч на последней минуте – 2:1.