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суббота, 28 сентября 2019 16:02

Беринчик забыл литературный язык сразу после аварии

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Беринчик забыл литературный язык сразу после аварии
Невредимый Беринчик позировал возле собственной машины

Появились комментарии украинского боксера Дениса Беринчика после того, как он попал в ДТП. Напомним, возвращаясь в пятницу на своем Merсedes в Киев из тренировочного лагеря в Буковеле, серебряный призер Олимпиады-2012 возле Житомира вылетел в кювет и перевернулся.

Сообщает "Сегодня".

К счастью, Беринчик не пострадал. "Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", – написал тренер Беринчика Станислав Григорук в Instagram.

Сам же Беринчик, напомним, выкарабкавшись из машины, не подбирал литературные слова, но уверял, что его поединок с мексиканцем Морено остается в силе. "Нормально, пацаны, повисели, еб..ь... Бой будет! Все нормально!

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5 октября Беринчик проведет бой в Броварах против мексиканца Морено.

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