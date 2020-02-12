"Бенфика" вышла в финал Кубка Португалии

Вероятнее всего, "Бенфика" в финале сыграет с "Порту"

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Бенфика" вышел в финал Кубка Португалии. В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии "Бенфика" на выезде сыграла вничью с "Фамаликаном" со счетом 1:1. Первый поединок противостояния завершился волевой победой Орлов (3:2).

На 24-й минуте матча "Бенфика" повела в счете после точного удара Пицци. Перед перерывом "Фамаликан" отыгрался, но гол Патрика Уильяма был отменен из-за офсайда. Об этом пишет "Главком".

В конце встречи "Фамаликан" все же сравнял счет — Тони Мартинес замкнул прострел Диогу Гонсалвеша. Однако вырвать победу в матче хозяевам поля не удалось. "Бенфика" удержала ничейный счет и вышла в финал турнира.

Другую путевку в финал Кубка Португалии разыграют "Академику Визеу" и "Порту". В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

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"Бенфика" — соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок противостояния команды проведут 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Лиссабоне.