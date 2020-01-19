"Бенфика" победила "Спортинг" в дерби Лиссабона

Рафа Силва стал героем "Бенфики", Фото: из открытых источников

В 17 туре чемпионата Португалии соперник "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы "Бенфика" в выездном матче обыграла "Спортинг"- 0:2".

В начале матча "Бенфика" своим высоким интенсивным прессингом заставил хозяев много ошибаться на своей половине поля. В составе команды Бруно лаге особой активностью отличались Франко Серви и Карлос Винисиус. В первой половине игры "Бенфика" доминировала, но свое преимущество не смогла воплотить в забитые голы.

После перерыва "Спортинг" сумел выровнять ситуацию и начал регулярно беспокоить голкипера гостей Влаходимоса. "Греческий" вратарь выручил свою команду после дальнего выстрела ивуарийца Думбия и удара Франсиско Феррейры по собственным воротам после навеса со штрафного.

Ключевым в матче стал выход на замену хавбека Рафы Силвы. На 74 минуте игрок сборной Португалии появился на поле, а на 80 открыл счет. Он поставил точку в матче - на 90 + 9 минуте, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" переманивает спортивного директора "Фиорентины"

В чемпионате Португалии "Бенфика" уже оторвалась от "Порту" на 7 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице с 48 очками.