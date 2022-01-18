"Бенфика" отказались от Шевченко

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко не возглавит португальскую "Бенфику".

Лиссабонский гранд не рассматривает кандидатуру украинского тренера после отставки Жорже Жезуса, сообщает сайт "Бенфики".

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Португальский клуб доверяет нынешнему наставнику команды Нельсону Вериссиму, который будет руководить командой с приставкой исполняющего обязанности до конца текущего сезона.

В составе "Бенфики" выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. А президентом клуба является партнер Шевченко по "Милану" Руи Кошта.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.