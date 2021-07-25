"Бенфика" отказалась от Яремчука

Роман Яремчук пока не играет за "Гент". Фото: "Гент"

Португальская "Бенфика" изменила трансферные планы и уже не хочет покупать украинца Романа Яремчука. В то же время к игроку возобновила интерес итальянская "Рома", которую тренирует Жозе Моуринью.

Бельгийский "Гент" хочет выручить за Яремчука около 15 миллионов евро, но португальцы нашли более экономный вариант в лице свободного агента Диего Косты. Об этом сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.

Источник утверждает, что руководство клуба уже ведет переговоры с представителями игрока.

В то же время итальянская "Рома" может попытаться подписать украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римский клуб вернулся к варианту с приглашением Яремчука для усиления атаки команды Жозе Моуриньо.

Также среди опций "Ромы" – Сердар Азмун из "Зенита".

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В минувшем сезоне на счету 25-летнего Яремчука 43 проведенных игры за Гент во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и восемью голевыми передачами. Также он выступил на Евро-2020 в составе национальной команды Украины, где успел отличится двумя точными ударами и одним ассистом в пяти матчах. Контракт Яремчука с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 миллионов евро.