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понедельник, 06 января 2020 09:06

"Бенфика" одержала тяжелую победу в чемпионате Португалии

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&quot;Бенфика&quot; одержала тяжелую победу в чемпионате Португалии
Франко Черви принес победу "Бенфике". Фото: из открытых источников

"Бенфика" получила тяжелую победу в чемпионате Португалии. Соперник "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы минимально победил в гостях "Виторию Гимараеш" - 1: 0.

Начало игры сложился для действующих чемпионов Португалии вполне удачно. "Бенфика" провела несколько опасных выпадов, а в середине тайма вышла вперед. Франко Черви завершил быструю комбинацию партнеров. "Гимараеш" имел шансы сравнять счет, однако упустил отличные возможности для взятия ворот Влаходимоса. Особенно "старался" нападающий Лео Бонатини, который не смог реализовать два прекрасных момента.

После перерыва картина игры не претерпела больших изменений. Хозяева продолжали давить и никак не могли забить, пишет "Футбол 24"

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"Шахтер" примет "Бенфику" 20 февраля в первом матче плей-офф Лиги Европы. Матч-ответ состоится через неделю в Лиссабоне.

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06
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