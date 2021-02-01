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понедельник, 01 февраля 2021 11:28

"Бенфика" избавилась от лучшего бомбардира чемпионата Украины

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&quot;Бенфика&quot; избавилась от лучшего бомбардира чемпионата Украины
Факундо Феррейра выступал за "Шахтер" 4 года. Фото: ФК "Шахтер"

Португальская "Бенфика" избавилась от бывшего форварда "Шахтера" 29-летнего Факундо Феррейры.

Аргентинский нападающий получил статус свободного агента, хотя его контракт действовал до лета 2022-го года, сообщает официальный сайт "Бенфики".

Феррейра не проходил в состав "Бенфики", поэтому с ним решили попрощаться. Следующей командой игрока должен стать испанская "Сельта".

В сезоне 2017/18 Факундо стал лучшим бомбардиром УПЛ. Аргентинец забил 21 мяч за сезон.

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Факундо Феррейра выступал за "Шахтер", "Велес Сарсфилд", "Ньюкасл", "Бенфику" и "Эспаньол".

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