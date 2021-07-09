"Бенфика" хочет приобрести форварда сборной Украины

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Португальская "Бенфика" заинтересована в услугах форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летнего Романа Яремчука.

Стороны уже начали переговоры по трансферу футболиста, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

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Форвард сборной Украины не против присоединиться к португальскому клубу. Ранее "Гент" заявлял о желании выручить за трансфер футболиста €25-30 млн.

Кроме португальского гранда на Яремчука также претендуют "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Роман Яремчук во время Евро-2020/21 забил в пяти матчах два гола и отда одну результативную передачу. "Бенфика" в прошлом сезоне заняла в чемпионате Португалии третье место.



