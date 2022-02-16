"Бенфика" Яремчука попала в коррупционный скандал

Фото: ФК "Бенфіка"

Бывший португальский футбольный арбитр Бруну Пайшау находится под следствием.

Его подозревают в получении денег от "Бенфики" за свои услуги, информирует A Bola.

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По данным CNN Portugal, €1,9 млн перешли со счетов "Бенфики" небольшой консалтинговой компании. Этот перевод вызвал тревогу со стороны банковской системы по подозрению в отмывании денег.

После финансовой экспертизы есть подозрения, что именно эту компанию "Бенфика" использовала для осуществления платежей бывшему арбитру.

Пайшау отрицает всякую связь с "Бенфикой", гарантируя, что всё это случайность.

Полиция и прокуратура подозревают, что есть признаки спортивной коррупции, которая может иметь серьезные последствия для "Бенфики", хотя обвинения пока не предъявлены.

Как сообщает RTP, "Бенфику" могут снизить в классе, если факт коррупции подтвердится.

В турнирной таблице "Бенфика" чемпионата Португалии занимает третье место, отставая от "Спортинга" на четыре очка, а от "Порту" - на 10. Роман Яремчук перешел в лиссабонский клуб летом прошлого года.