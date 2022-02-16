"Бенфика" Яремчука попала в коррупционный скандал

 
Ексклюзивы
1/5
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Просмотров: 765
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2358
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3258
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 378
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 855
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 900
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1215
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 7011
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12465
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1377
Фото
Все фото
12
2
7
5
6
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Видео
Все видео
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"
"Мариуполь" неожиданно победил "Шахтер" в контрольном матче
"Мариуполь" неожиданно победил "Шахтер" в контрольном матче
Возвращение Попова после травмы. "Динамо" разгромило "Кайрат"
Возвращение Попова после травмы. "Динамо" разгромило "Кайрат"
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1557
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4320
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 4122
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3249
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 909
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 11:39

"Бенфика" Яремчука попала в коррупционный скандал

  Комментировать
&quot;Бенфика&quot; Яремчука попала в коррупционный скандал
Фото: ФК "Бенфіка"

Бывший португальский футбольный арбитр Бруну Пайшау находится под следствием.

Его подозревают в получении денег от "Бенфики" за свои услуги, информирует A Bola.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы

По данным CNN Portugal, €1,9 млн перешли со счетов "Бенфики" небольшой консалтинговой компании. Этот перевод вызвал тревогу со стороны банковской системы по подозрению в отмывании денег.

После финансовой экспертизы есть подозрения, что именно эту компанию "Бенфика" использовала для осуществления платежей бывшему арбитру.

Пайшау отрицает всякую связь с "Бенфикой", гарантируя, что всё это случайность.

Полиция и прокуратура подозревают, что есть признаки спортивной коррупции, которая может иметь серьезные последствия для "Бенфики", хотя обвинения пока не предъявлены.

Как сообщает RTP, "Бенфику" могут снизить в классе, если факт коррупции подтвердится.

В турнирной таблице "Бенфика" чемпионата Португалии занимает третье место, отставая от "Спортинга" на четыре очка, а от "Порту" - на 10.

Роман Яремчук перешел в лиссабонский клуб летом прошлого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бенфика" Яремчука попала в коррупционный скандал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 15013
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 11016
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 10863
&quot;Ковидную тысячу&quot; можно будет получить наличными: подробности
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности Просмотров: 10665
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации Просмотров: 10296
Спорт
Биатлонная безнадежность. Украина стала седьмой в женской эстафете на Олимпиаде
Биатлонная безнадежность. Украина стала седьмой в женской эстафете на Олимпиаде Просмотров: 153
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
 Просмотров: 252
Свитолина и Ястремская с побед стартовали на турнире в Дубае
Свитолина и Ястремская с побед стартовали на турнире в Дубае Просмотров: 81
Весенний футбол по-украински. "Динамо" ближайшие гостевые матчи проведет дома
Весенний футбол по-украински. "Динамо" ближайшие гостевые матчи проведет дома Просмотров: 243
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
2
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
Голосов: 549
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть