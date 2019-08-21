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среда, 21 августа 2019 13:40

Белью не может объяснить технику Ломаченко

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Белью не может объяснить технику Ломаченко
Белью дважды побеждал Хея

Британский боксер Тони Белью рассказал, что думает о чемпионе мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

По словам Белью, украинец является лучшим боксером в мире. Об этом пишет ТСН.

"Ломаченко - лучший в мире. Есть вещи, которые он делает, и которые я не в состоянии объяснить. По части атаки и защиты он - ближе всего к тому, что я видел из лучших дней Роя Джонса. А тот, считаю, был величайшим боксером" , - цитирует слова Белью.

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Следующий бой Ломаченко проведёт 31 августа в Лондоне на знаменитой арене О2. Соперником украинца будет другой британец Люк Кэмпбелл.

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