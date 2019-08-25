Белодед потратила 3 минуты для победы над монголкой

Украинка Дарья Белодед вышла в финал чемпионата мира в Токио (Япония). В полуфинале она сравнительно легко справилась с монголкой Уранцецег Мунхбат.

Сообщает prosportua.com

В начале схватки обе соперницы скорее толкались, чем боролись. За это каждая из них получила по предупреждению от судьи. Но вскоре наступила развязка.

Мунхбат получила некоторое преимущество при выполнении приёма, но допустила захват своей ноги и украинке оставалось только удержать соперницу в замке необходимое время. Соперница выпутаться не смогла и проиграла иппоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекеры не сомневаются в победе Ломаченко над Кемпбеллом



В финале соперницей Белодед будет японка Фуна Тонаки.