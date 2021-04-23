Беленюк проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Жан Беленюк в лучшем случае сможет побороться за "серебро". Фото: НОК Украины

Народный депутат Украины от партии "Слуги народа", серебряный призер Олимпиады-2016 30-летний Жан Беленюк проиграл на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.

Украинец в 1/4 финала в весовой категории до 87 кг уступил сербу Зураби Датунашвили.

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Беленюк выиграл первый раунд, но уступил во втором. Серб получил преимущество, потому что смог взять последний балл.

Украинец сможет претендовать на "бронзу". Нужно, чтобы Датунашвили победил в полуфинале, тогда Жан получит шанс бороться за третье место.

Чемпионат по греко-римской борьбе приходит в Варшаве с 19 по 25 апреля. В копилке сборной Украины две медали.