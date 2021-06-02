Беларускому спортивному журналисту дали 15 суток за шарф из белыми и красными полосками

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов. Фото: Reuters

Журналист беларусского издания Tribuna.com Дмитрий Руто получил 15 суток административного ареста по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Журналист был задержан вчера. Основанием стал найденный в авто Дмитрия футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета.

Родным удалось передать Дмитрию теплые вещи и еду.

Бело-красные цвета запрещены в Беларуси. В Украине бело-красные цвета раньше использовал футбольный клуб "Кривбасс". В России в футболках такого цвета играет московский "Спартак", а в Польше – варшавская "Легия".

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Вчера некоторые беларуские футболисты подписали письмо в поддержку Александра Лукашенко. Подписи поставили игроки минского "Динамо" и "Спутника". Ранее письмо подписали футболисты "Ислочи", "Слуцка", "Витебска" и БАТЭ.