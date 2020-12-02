Беларуский футболист вспомнил, как выбирал между "Динамо" и "Ювентусом"

Сергея Алейникова первым пригласил в сборную Эдуард Малофеев. Фото "Ювентус"

Бывший футболист минского "Динамо" Сергей Алейников вспомнил, как в 1988 году выбирал между киевским "Динамо" и "Ювентусом". Сообщает "Чемпион".

"Разговор с Лобановским состоялась после удачного для нас чемпионата Европы-1988 в Германии. Мы дошли до финала турнира, где уступили Голландии. Валерий Васильевич деликатно поинтересовался, как я смотрю на переезд в столицу Украины. Но в то время все ведущие советские футболисты смотрели в сторону Западной Европы. В итоге я поехал в "Ювентус".

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Алейников сыграл за "Ювентус" 1 сезон. Еще 2 года в Италии играл за "Лечче".