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среда, 31 марта 2021 11:02

Беларусь потерпела самое большое поражение за историю

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Беларусь потерпела самое большое поражение за историю
Бельгия играла не сильнейшим составом. Фото: Reuters

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии принимала Беларусь. Встреча прошла на стадионе "Дэн Дрэф" в Лёвене (Бельгия) и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

Голы за бельгийскую национальную команду забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает, Кристиан Бентеке, а также Леандро Троссард и Ханс Ванакен, оформившие дубли.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей.

Еще в одном матче группы Уэльс обыграл дома Чехию – 1:0.

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В следующем туре отборочного турнира Кубка мира 2022 года сборная Беларуси сыграет с Чехией. Встреча состоится 2 сентября.

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