Бей своих. Украинки во второй раз в истории сыграют на турнире Большого Шлема

Костюк не смогла навязать борьбу лидеру сборной Украины

В два часа ночи ожидается матч 1/16 финала Открытого чемпионата США между украинками Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской.

Это будет вторая в истории встреча между украинками на турнирах Большого Шлема. Первую сыграли в январе прошлого года Элина Свитолина и тогда еще 15-летняя Марта Костюк. Вспоминаем ее подробности.

Более титулованна и опытная Свитолина тогда легко победила - 6:2 и 6:2.

По свидетельству специалистов Костюк "перегорела", потому что очень хотела победить и показать себя на Центральном корте турнира. Она сразу в атакующем стиле взяла подачу соперницы и повела в счете. Но дальше дело не пошло.

Марте мешала 40-градусная жара, которая стояла в Мельбурне. Соперницы выигрывали очки на чужих ошибках, но в Костюк их было значительно больше.

Костюк очень плохо подавала. Допустила девять невынужденных ошибок - последняя закончила матч. В Свитолиной не было ни одной. Марта чаще ошибалась, хотя некоторые розыгрыши выигрывала в очень эффектном стиле. Но даже по ним Свитолина имела преимущество: у нее было 11 выигранных мячей "от себя", в Костюк - на один меньше.

Элина не приложила сверхусилий и победила соперницу на классе.

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Сейчас Свитолина занимает 5 строчку мирового рейтинга. Ястремская - на 32 месте.