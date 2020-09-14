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понедельник, 14 сентября 2020 09:13

Бех-Романчук выиграла соревнования в Берлине

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Бех-Романчук выиграла соревнования в Берлине
Марина Бех-Романчук показала свой лучший результат в сезоне. Фото: REUTERS

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук выиграла престижные соревнования по прыжкам в длину в немецком Берлине.

Бех-Романчук не было равных в столице Германии в прыжках в длину, сообщает sport.ua

Вице-чемпионка мира в третьей попытке прыгнула на 6.87 м, и это стало для нее лучшим результатом текущего сезона.

Второе место заняла действующая чемпионка мира Малайк Михамбо из Германии (6.77 м), а бронзовую медаль получила британка Жасмин Сойерс (6.67 м).

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Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину. Участница летних Олимпийских игр 2016. Серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырехкратная чемпионка Украины (2015-2018). Четырехкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).

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