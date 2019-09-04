Бедный Коноплянка! Мне очень жаль, что он уходит в" Шахтер "- немецкие фанаты комментируют переход украинца

Немецкие фанаты жалеют об уходе Коноплянки

Трансфер Евгения Коноплянки в "Шахтер" вызвал волну комментариев от болельщиков немецкого клуба.

Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.

Pascal: "Его потенциал никогда не был использован в" Шальке ". Коноплянке ставили камни на пути, он жаловался на жизнь и не хотел бороться за место в составе. Ему обещали совсем другое, когда покупали у" Севильи ". Коноплянка думал, что его будут ставить во главу угла и давать играть ... Но мне жаль, что украинец так быстро упал и не захотел вставать снова и снова. в Коноплянки не было желания бороться за место в "Шальке".

Niklas: "Не лучший футболист, но замечательный и позитивный человек. Коноплянке нужно было бы играть в футбол где-то в Саудовской Аравии или Австралии, где можно пешком ходить по полю и при этом быть звездой. А уже за пределами поля Коноплянка был бы очень популярным в этих странах ".

Stuntman: "Бедный Коноплянка! Мне очень жаль, что он уходит в" Шахтер ". Многие говорят о том, что украинский футболист мало забивал, мало пользы принес команде, но разве ему так часто давали шансы?Т о его на замену выпускали, то меняли после перерыва, то месяцами не давали играть, хотя конкуренты за место в составе играли ужасно. Верю, что в "Шахтере" Коно себя проявит с лучшей стороны".

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По свидетельству немецкой прессы трансфер Коноплянки в "Шахтер" обошелся горнякам в 1,6 миллионов евро.