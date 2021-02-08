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понедельник, 08 февраля 2021 22:09

"Бавария" вышла в финал клубного чемпионата мира

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&quot;Бавария&quot; вышла в финал клубного чемпионата мира
Роберт Левандовский отличился дважды. Теперь на его счету 13 мячей в нынешнем розыгрыше. Фото Рейтер

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира "Аль-Ахли" встречался с мюнхенской "Баварией". Встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане (Катар) и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

На 17-й минуте встречи счёт открыл польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Результативную передачу отдал форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Во втором тайме, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после передачи нападающего Лероя Зане.

Таким образом, "Бавария" вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом "УАНЛ Тигрес". Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 20:00 по киевскому времени.

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В матче за 3-е место "Аль-Ахли" встретится с бразильским клубом "Палмейрас".

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