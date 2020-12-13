"Бавария" возглавила таблицу бундеслиги

Роберт Левандовский забил очередной мяч. Фото ФК "Бавария"

В 10-м туре бундеслиги "Бавария" в гостях не справилась с "Унионом" (1:1).

На гол Гриши Премеля точным ударом ответил Роберт Левандовски.

В еще одном матче "Штутгарт" на выезде разгромил дортмундскую "Боруссию" – 5:1.

"Бавария" набрала 24 очка и осталась на первом месте в таблице, несмотря на победу "РБ Лейпциг" над "Вердером" (2:0). За "Баварию" при равенстве очков сыграла лучшая разница забитых и пропущенных голов.

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"Бавария"останется на первом месте, если "Байер" сегодня не обыграет дома "Хоффенхайм".