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среда, 17 марта 2021 18:01

"Бавария" уничтожила "Лацио", а "Челси" нанес удар "Атлетико"

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&quot;Бавария&quot; уничтожила &quot;Лацио&quot;, а &quot;Челси&quot; нанес удар &quot;Атлетико&quot;
Защитники "Лацио" не удержали Роберта Левандовского. Фото: Reuters

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Челси" примет "Атлетико", а "Бавария" - римский "Лацио". Вспоминаем первые встречи команд.

В феврале "Атлетико" из-за запрета приезда английских команд принимал соперника в румынской столице Бухаресте. Гости больше владели инициативой и форвард Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя.

За всю игру номинальные хозяева не смогли создать хотя бы одну серьезную угрозу у ворот гостей.

Зато много голов было забито в Риме. Уже до 47-ой минуты немецкий суперклуб отправил 4 мяча в ворота хозяев. Отличились Левандовский, Мусиала, Сане. Еще один мяч в свои ворота отправил Ачерби. "Лациале" ответили голом Корреа на 49-ой минуте.

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"Бавария" продолжает лидировать в бундеслиге. Форвард немцев Роберт Левандовски забивает чуть ли не в каждом матче, обновляя рекорды бундеслиги.

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