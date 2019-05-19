"Бавария" попрощалась с Рибери и Роббеном

Рибери и Роббен вместе провели в "Баварии" 22 года

В субботу, 18 мая, мюнхенская "Бавария" в 29-й раз стала чемпионом Германии. Матч против "Айнтрахта" (5:1) стал последним для легендарных футболистов клуба Арьена Роббена и Франка Рибери. Об этом пишет sport.ua



Роббен и Рибери провели в составе мюнхенской команды 22 года на двоих. Для голландца это был уже восьмой титул чемпиона Германии, для француза – девятый!



Оба футболиста вышли на замены во втором тайме и забили четвертый и пятый гол своей команды.

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Также "Бавария" прощалась с Рафиньей, который со следующего сезона будет выступать за "Фламенго".