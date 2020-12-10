"Бавария" отказалась от трансфера Холанда

Эрлинг Голанд второй сезон выступает за "Боруссию" Дортмунд

Мюнхенская "Бавария" не заинтересована в трансфере форварад сборной Норвегии и дормунськой "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что его клуб доволен игрой Роберта Левандовски.

"Нам не нужен Холанд, ведь у нас есть Левандовски.

Но Эрлинг - зверь, но он забивает много голов и заслужил приз Golden Boy ", - сказал Румменигге для Tuttosport.

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Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. В услугах игрока заинтересован "Реал", "Манчестер Юнайтед".