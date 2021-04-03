"Бавария" отцепила главного преследователя

"Бавария" оторвалась от главного преследователя. Фото: Reuters

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" проиграл мюнхенской "Баварии". Встреча проходила на стадионе "Ред Булл-Арена — Центральштадион" в Лейпциге и завершилась со счётом 0:1.

На 38-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Леон Горецка. Томас Мюллер принял передачу в штрафной "Лейпцига", убрал защитника на замахе и выкатил мяч в центр — под удар в касание набежавшему Горецка — получилось точно в ближний угол ворот.

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"Бавария" в 27 матчах набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "РБ Лейпциг" (57) находится на втором месте. Мюнхенцы играли без травированного Роберта Левандовски.