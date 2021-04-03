"Бавария" отцепила главного преследователя

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1251
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 486
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1134
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1062
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
24
17
5
5
15
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Видео
Все видео
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
"Динамо" подпишет игрока сборной Сенегала
"Динамо" подпишет игрока сборной Сенегала
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1251
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 882
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 324
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 576
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 22:02

"Бавария" отцепила главного преследователя

  Комментировать
&quot;Бавария&quot; отцепила главного преследователя
"Бавария" оторвалась от главного преследователя. Фото: Reuters

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" проиграл мюнхенской "Баварии". Встреча проходила на стадионе "Ред Булл-Арена — Центральштадион" в Лейпциге и завершилась со счётом 0:1.

На 38-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Леон Горецка. Томас Мюллер принял передачу в штрафной "Лейпцига", убрал защитника на замахе и выкатил мяч в центр — под удар в касание набежавшему Горецка — получилось точно в ближний угол ворот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сумму, которую давала "Бавария" за бразильца "Шахтера"

"Бавария" в 27 матчах набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "РБ Лейпциг" (57) находится на втором месте. Мюнхенцы играли без травированного Роберта Левандовски.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бавария" отцепила главного преследователя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 46548
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 19503
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10629
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 9081
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 8244
Спорт
Можна купить трехкомнатную квартиру в Киеве – украинский форвард рассказал о размере премиальных
Можна купить трехкомнатную квартиру в Киеве – украинский форвард рассказал о размере премиальных Просмотров: 504
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
 Просмотров: 270
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
Малиновский отличился двумя голевыми передачами
 Просмотров: 315
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов
 Просмотров: 810
"Динамо меня выбросило на улицу" - Яремчук может перейти в "Шахтер"
"Динамо меня выбросило на улицу" - Яремчук может перейти в "Шахтер" Просмотров: 711
Больше всего комментируют
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
1
На дитя
Голосов: 427
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть