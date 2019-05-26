Бавария оформила "золотой дубль"

Роберт Левандовски автор дубля в финале Кубка Германии. Фото: Sportbox

В финале Кубка Германии, который прошел на "Олимпийском стадион"е в Берлине, "Бавария" одержала уверенную победу над "Лейпцигом"(3:0).

Начало разгрому положил Роберт Левандовски, открывший счет на 29-й минуте поединка.

Подопечные Нико Ковача удвоили преимущество незадолго до конца матча, когда Кингсли Коман оказался расторопнее всех в штрафной "Лейпцига", а точку в матче поставил тот же Левандовски, оформив дубль.

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Таким образом, мюнхенцы, ставшие по итогам минувшего сезона чемпионами страны, записали на свой исторический счет 19-й национальный Кубок.