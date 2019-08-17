"Бавария" не смогла победить в первом туре

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 180
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 747
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1728
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1791
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1197
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6516
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1647
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
5
10
6
3
12
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Видео
Все видео
"Бавария" не смогла победить в первом туре
"Бавария" не смогла победить в первом туре
Суркис рассказал о назначении Михайличенко
Суркис рассказал о назначении Михайличенко
"Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом
"Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом
"Вы меня обманули" - Суркис обратился к игрокам "Динамо"
"Вы меня обманули" - Суркис обратился к игрокам "Динамо"
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3699
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 747
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1728
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6516
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 477
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 12:07

"Бавария" не смогла победить в первом туре

  Комментировать
&quot;Бавария&quot; не смогла победить в первом туре
В первом туре Левандовски отметился дублем

Немецкая Бундеслига стартовала в пятницу с матча "Бавария" – "Герта" (2:2).


Чемпионат Германии

1-й тур

Бавария – Герта 2:2 (1:2, 1:0)

Голы:
1:0 – 24 Левандовски, 1:1 – 36 Лукебакио, 1:2 – 38 Груйич, 2:2 – 60, пенальти Левандовски.

Бавария – Нойер, Киммих, Зюле, Павар, Алаба, Мюллер (Саншеш, 85), Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Левандовски, Коман.

Герта – Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Лекки, Груйич, Дарида, Миттельштедт, Дуда (Шелбред, 78), Лукебакио (Зельке, 68), Ибишевич (Эссвайн, 63).

Предупреждения:
Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом

"Бавария" впервые за семь лет не смогла победить в первом туре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бавария" не смогла победить в первом туре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27228
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 25381
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 15966
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 15850
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15564
Спорт
"Тренировки будут другими" – Михайличенко
"Тренировки будут другими" – Михайличенко Просмотров: 144
Суркис рассказал о назначении Михайличенко
Суркис рассказал о назначении Михайличенко
 Просмотров: 360
Коутиньо переходит в "Баварию"
Коутиньо переходит в "Баварию" Просмотров: 153
"Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом
"Барселона" проиграла. 38-летний форвард отличился суперголом
 Просмотров: 585
Шевченко огласил список приглашенных на ближайшие матчи сборной
Шевченко огласил список приглашенных на ближайшие матчи сборной Просмотров: 450
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
2
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
1
На каблуках и коротких шортах: Tayanna показала сексуальный танец в сети
1
Сколько украинцев не владеют английским языком
Голосов: 679
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua