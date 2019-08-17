"Бавария" не смогла победить в первом туре

Немецкая Бундеслига стартовала в пятницу с матча "Бавария" – "Герта" (2:2).



Чемпионат Германии

1-й тур

Бавария – Герта 2:2 (1:2, 1:0)

Голы:

1:0 – 24 Левандовски, 1:1 – 36 Лукебакио, 1:2 – 38 Груйич, 2:2 – 60, пенальти Левандовски.

Бавария – Нойер, Киммих, Зюле, Павар, Алаба, Мюллер (Саншеш, 85), Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Левандовски, Коман.

Герта – Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Лекки, Груйич, Дарида, Миттельштедт, Дуда (Шелбред, 78), Лукебакио (Зельке, 68), Ибишевич (Эссвайн, 63).

Предупреждения:

Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

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"Бавария" впервые за семь лет не смогла победить в первом туре.