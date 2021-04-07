Бавария и ПСЖ встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Где и когда смотреть

Сегодня, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене на стадионе Альянц начнется матч "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) - римейк финала ЛЧ 2020 года.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканал Футбол 2 и поп-ап канал Volia Football HD 1 в стриминговому сервисе MEGOGO. Онлайн-трансляцию игры и событий вокруг него в 21:30 начнет НВ.
Как команды вышли в четвертьфинал
"Бавария" выиграла группу с испанским "Атлетико", австрийским "Зальцбургом" и российским "Локомотивом". В 1/8 финала клуб прошел итальянский "Лацио".
ПСЖ выиграл группу с немецким "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" и турецким "Истанбулом". В 1/8 финала клуб прошел испанскую "Барселону".
В какой форме соперники
"Бавария" выиграла 7 предыдущих матчей подряд во всех турнирах.
ПСЖ одержал 2 победы в 5 предыдущих матчах во всех турнирах при 2 поражениях.
Какая ситуация с игроками в командах
За "Баварию" не сыграют нападающий Левандовски, полузащитники Коста, Толиссо из-за травм и Рока.
ПСЖ не сможет рассчитывать на защитников Берната, Флоренци, полузащитников Паредеса и Верратти. Имеют повреждения. Через коронавирус не сможет играть Гнабри.
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Ориентировочные составы:
Бавария: Нойер - Павар, Зюле, Алаба, Дэвис - Кимми, Горецкая - Сане, Мюллер, Коман - Чупо-Мотинг
ПСЖ: Навас - Керера, Маркиньос, Кимпембе, Диалло - Гуйе, Эррера - Ди Мария, Неймар, Мбаппе - Кин
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоялся 6 апреля. На поле встретились испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы одержали победу со счетом 3: 1. Следующая игра четвертьфинала будет сегодня, 7 апреля, а ответные - 13-14 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 27-28 апреля, ответные - на 4-5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
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