Бавария и ПСЖ встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Где и когда смотреть

Сегодня пройдет еще одна игра четвертьфинала Лиги чемпионов. Фото Reuters

Сегодня, 7 апреля, в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене на стадионе Альянц начнется матч "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) - римейк финала ЛЧ 2020 года.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканал Футбол 2 и поп-ап канал Volia Football HD 1 в стриминговому сервисе MEGOGO. Онлайн-трансляцию игры и событий вокруг него в 21:30 начнет НВ.

Как команды вышли в четвертьфинал

"Бавария" выиграла группу с испанским "Атлетико", австрийским "Зальцбургом" и российским "Локомотивом". В 1/8 финала клуб прошел итальянский "Лацио".

ПСЖ выиграл группу с немецким "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" и турецким "Истанбулом". В 1/8 финала клуб прошел испанскую "Барселону".

В какой форме соперники

"Бавария" выиграла 7 предыдущих матчей подряд во всех турнирах.

ПСЖ одержал 2 победы в 5 предыдущих матчах во всех турнирах при 2 поражениях.

Какая ситуация с игроками в командах

За "Баварию" не сыграют нападающий Левандовски, полузащитники Коста, Толиссо из-за травм и Рока.

ПСЖ не сможет рассчитывать на защитников Берната, Флоренци, полузащитников Паредеса и Верратти. Имеют повреждения. Через коронавирус не сможет играть Гнабри.

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Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер - Павар, Зюле, Алаба, Дэвис - Кимми, Горецкая - Сане, Мюллер, Коман - Чупо-Мотинг

ПСЖ: Навас - Керера, Маркиньос, Кимпембе, Диалло - Гуйе, Эррера - Ди Мария, Неймар, Мбаппе - Кин

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоялся 6 апреля. На поле встретились испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы одержали победу со счетом 3: 1. Следующая игра четвертьфинала будет сегодня, 7 апреля, а ответные - 13-14 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 27-28 апреля, ответные - на 4-5 мая. Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.