"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Томас Мюллер записал на свой счет дубль. Фото: REUTERS

В 10 туре Бундеслиги лидер "Бавария" на своем поле сыграла вничью со второй командой турнирной таблицы "РБ Лейпциг"- 3:3.

Гости вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Кристофера Нкунку. "Бавария" отыгралась на 30-й минуте усилиями Джамаль Мусиалы. К концу первого тайма команды обменялись голами

В начале второй половины встречи Эмиль Форсберг вернул преимущество "Лейпциге". Хозяева спаслись от поражения за 15 минут до конца игры - Томас Мюллер сравнял счет в матче.

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"Бавария" продолжает лидировать в Бундеслиге, опережая "СБ Лейпциг" на два очка. В туре 12 декабря мюнхенцы сыграют против "Унион" Берлин.