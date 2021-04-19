"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд не будут играть в Суперлиге

Немецкие гранды решили игнорировать Суперлигу. Фото: Reuters

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке намекнул, что "Бавария" также не собирается присоединяться к числу участников Европейской Суперлиги.

"Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" полностью солидарны в вопросе участия в Европейской Суперлиге", — приводит слова Ватцке итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".

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Ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм". Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в "Реале". Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.