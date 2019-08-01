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четверг, 01 августа 2019 12:00

"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити"

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&quot;Бавария&quot; готова заплатить 100 миллионов евро за звезду &quot;Манчестер Сити&quot;
"Бавария" в лице Сане видит замену Роббену

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане может вернуться на родину

"Бавария" начала официальные переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере вингера Лероя Сане. Об этом сообщает "Daily Mirror".

Отмечается, что до недавнего времени мюнхенский клуб контактировал только с представителями футболиста. Получив предварительное согласие от Лероя, немцы приступили к общению с боссами английского клуба.

Потенциальная сделка оценивается в 100 миллионов евро.

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В прошлом сезоне в футболке "Манчестер Сити" Лерой Сане провел 47 матчей, забил 16 голов и оформил 18 ассистов.

https://footballua.tv
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