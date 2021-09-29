"Бавария" — "Динамо" — 4:0 (Второй тайм)

На киевлян ждет тяжелое психологическое испытание. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Вряд ли он сегодня будет добрым для футболистов киевского "Динамо", которые за несколько минут выйдут на поле мюнхенской "Альянц-Арены", чтобы достойно сыграть против одного из самых могущественных футбольных клубов мира - местной "Баварии".

Если бы мы говорили о событиях 20-30 или 45 летней давности, то можно было сказать, что это противостояние будет принципиальным. Однако времена в футболе меняются и, к сожалению, не в нашу пользу. "Бавария", как и прежде, сильный футбольный клуб мира, а "Динамо" скатилось если не в пропасть, то очень далеко от мюнхенцев.

Задача сегодняшнего "Динамо" - проиграть с как можно меньшим счетом. Надежд на победу или ничью - никаких. Посмотрим, как динамовцы с ним справятся.

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Тренеры огласили стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Забарный, Миколенко, Тымчик Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кенджера, Антюх.

"Бавария": Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Гнабри, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Эрнандес, Мюллер.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Шупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Ньянзу, Мусиала, Станишич.

Дождь идет в Мюнхене.

Матч начался!

2 мин. Динамовцы прессингуют соперника на его половине. Не хило!

4 мин. Дэвис провокационно упал в штрафной гостей, но арбитр такие пенальти не дает.

6 мин. Цыганков имел шанс выбежать в контратаку, но бездарно потерял мяч.

9 мин. Первая опасная атака киевлян, но Цыганков не попадает в ворота с угла штрафной.

10 мин. Пенальти в наши ворота на 11 минуте. Сидорчук сыграл рукой.

Левандовский забивает - 1:0.

15 мин. Приходят в себя динамовцы после пропущенного гола.

18 мин. Андриевский слишком сильным пасом на Миколенко останавливает длительную атаку гостей.

21 мин. Выбегают в атаки киевляне, но слишком беззубыми они выходят.

25 мин. Зажали баварцы киевлян на половине поля. Никак не могут выбежать в контратаку подопечные Луческу.

27 мин. Левандовский делает дубль – 2:0. Мюллер отдал голевой пас под удар поляку.

30 мин. Киевляне получили право на угловой, но его розыгрыш наводит скуку.

В параллельном матче "Бенфика" выигрывает у "Барселоны" -1:0.

34 мин. Гармаш третий раз забегает в офсайд.

35 мин. Чудом не забивает Сане. От стойки мяч отскакивает в поле.

38 мин. Тимчик получает желтую. Вдвоем с Цыганковым пытались отобрать мяч у Сане. В итоге сбили соперника.

41 мин. Ого! Показательную контратаку провели динамовцы. Бил Де Пена в девятку, но Нойер, Нойер...

43 мин. И сразу Шапаренко неплохо приложился. Нойер не подвел.

Перерыв у нас.

Второй тайм начался. "Динамо" пока ожидаемо уступает.

Замены у динамовцев. Кенджера меняет Тимчика, а Шепелев Шапаренко.

48 мин. Неплохо выбегали в контратаку гости, но Нойер опередил Цыганкова.

51 мин. Шепелев выходил один на один, не забил, а потом оказалось, что офсайд был у Владимира.

52 мин. Киммих бил точно, Бущан вытянулся и парировал.

56 мин. Упамекано в центре жестко сбивает Гармаша.

59 мин. Сане выходил один на один с Бущаном, но далеко отпустил мяч.

62 мин. Гармаш упал на поле и не встает. На ногу ему наступили, а судья не заметил.

67 мин. "Бавария" и не думаю успокаиваться. Атака за атакой на ворота гостей. Третий гол назревает.

68 мин. Ну разве не пророк ваш комментатор? 3:0 уже. Гнабри засадил под перекладину без шансов для Бущана.

70 мин. Замены у нас. Караваев меняет Цыганкова, а Супряга выходит вместо Гармаша.

73 мин. Как жестко обрезается Шепелев на чужой половине поля? Детский сад какой-то!

75 мин. Сане перехитрил Бущана и лихо пробил в ближний угол. Возможно, просто так срезался мяч. 4:0

78 мин. Миколенко неплохо простреливал на Супряге, но того плотно кроют хозяева.

80 мин. Замены. Левандовски, Сане и Горетцка уходят с поля.

Шупо-Мотинг и Сарр вышли.

84 мин. А "Бенфика" тем временем второй забила "Барселоне". 2:0 в Лиссабоне.