"Бавария" — "Динамо" — 0:0 (Первый тайм)

На киевлян ждет тяжелое психологическое испытание. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Вряд ли он сегодня будет добрым для футболистов киевского "Динамо", которые за несколько минут выйдут на поле мюнхенской "Альянц-Арены", чтобы достойно сыграть против одного из самых могущественных футбольных клубов мира - местной "Баварии".

Если бы мы говорили о событиях 20-30 или 45 летней давности, то можно было сказать, что это противостояние будет принципиальным. Однако времена в футболе меняются и, к сожалению, не в нашу пользу. "Бавария", как и прежде, сильный футбольный клуб мира, а "Динамо" скатилось если не в пропасть, то очень далеко от мюнхенцев.

Задача сегодняшнего "Динамо" - проиграть с как можно меньшим счетом. Надежд на победу или ничью - никаких. Посмотрим, как динамовцы с ним справятся.

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Тренеры огласили стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Забарный, Миколенко, Тымчик Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кенджера, Антюх.

"Бавария": Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Гнабри, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Эрнандес, Мюллер.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Шупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Ньянзу, Мусиала, Станишич.

Дождь идет в Мюнхене.

Матч начался!

2 мин. Динамовцы прессингуют соперника на его половине. Не хило!

4 мин. Дэвис провокационно упал в штрафной гостей, но арбитр такие пенальти не дает.

6 мин. Цыганков имел шанс выбежать в контратаку, но бездарно потерял мяч.

9 мин. Первая опасная атака киевлян, но Цыганков не попадает в ворота с угла штрафной.