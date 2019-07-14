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"Барселону" заставят доплатить за Гризманна 80 миллиоонов евро

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&quot;Барселону&quot; заставят доплатить за Гризманна 80 миллиоонов евро
Гризманн тайно подписал контракт с "Барселоной" в марте

12 июля французский форвард Гризманн официально перешел из мадридского "Атлетико" в "Барселону". Форвард сам заплатил отступные - 120 миллионов евро. Это шестой показатель стоимости футболиста за всю историю.

Однако история на этом не закончилась. "Атлетико" имеет доказательства, что "Барселона" подписала футболиста обманом и требует еще 80 миллионов.

28-летний Гризманн, родился во французской Бургундии в марте 1991 года. Его отец - француз. Мать - португалка. Кроме Антуана в семье было еще двое детей.

Отец - сам провинциальный футболист в прошлом, возил сына футбольными академиями, но везде получал отказ. Потенциальных покупателей отпугивал небольшой рост игрока. И только потом юного 14-летнего Антуана заметил на одном из турниров скаут "Реал Сосьедад". Баски пригласили Гризманна на недельные сборы и через две недели дали родителям утвердительный ответ.

Юный француз прошел все ступени детско-юношеского футбола "Сосьедада" и в 18 лет дебютировал в первой команде.

Поскольку Гризманн играл в Испании, то почти не получал вызовов в молодежную сборную Франции. Его дебют состоялся в феврале 2010 года в матче против Украины, где он отметился дебютным победным голом на 88 минуте.

В сезоне 13-14 лет Гризманн забил 14 мячей и стал третьим бомбардиром испанского первенства, уступив Криштиану Роналду и Диего Косте.

На него обратили внимание большие клубы. Наиболее проворным оказался мадридский "Атлетико", который приобрел перспективного француза за 30 миллионов евро.

В матче против Украины Гризманн отметился дебютным победным голом на 88 минуте

В составе "матрасников" бомбардир сыграл несколько незабываемых матчей. В первенстве страны "Атлетико" переиграл "Реал" - 4:0 и голом отметился Антуан. В розыгрыше Лиги чемпионов 2015-16 клуб Гризманна поочередно победил "Баварию" и "Барселону". В финале с "Реалом" Антуан не реализовал пенальти в основное время, а его клуб проиграл в серии 11-метровых.

В том же году Гризманн стал лучшим бомбардиром домашнего Евро, отметившись 6 раз. Недосягаемым остался только рекорд Мишеля Платини с его 9 мячами.

В 2017 году его звал "Манчестер Юнайтед", а в 2018 - "Барселона". Перейти без скандала Гризманн не хотел. Он дождался марта 2019 и тайно подписал контракт с "Барселоной". Стороны дождались июля и объявили о подписании контракта. Разразился скандал, так как президент "Атлетико" Энрике Серезо заявил, что доказательства досрочного подписания соглашения. Дело в том, что отступные за переход в марте были 200 миллионов евро, а в июле - всего 120.

И подписывать игроков тайно, без ведома их клубов - весьма непорядочно.

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Скандал только набирает обороты. Вполне возможно, что он может испортить карьеру одном из самых талантливых европейских форвардов.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
14
июля

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