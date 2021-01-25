"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании

Команда Рональда Кумана впервые в сезоне так высоко поднялась в таблице. Фото: REUTERS

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях победила "Эльче" - 2:0.

Каталонцы смогли выйти вперед в конце 1-го тайма, когда отличился нидерландский легионер Фрэнки де Йонг.

Во 2-м тайме хозяева пытались отыграться, но в конце игры пропустили контратаку. Рикард Путч за минуту до конца игры установил окончательный счет в матче.

После победы команда Рональда Кумана вышла на 3-е место Ла Лиги. Каталонцы отстают от лидера таблицы "Атлетико" на 10 очков.

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31 января "Барселона" в рамах чемпионата Испании дома будет принимать "Атлетик". Начало игры - в 22:00