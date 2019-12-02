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понедельник, 02 декабря 2019 09:33

"Барселона" вырвала победу над "Атлетико"

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&quot;Барселона&quot; вырвала победу над &quot;Атлетико&quot;
Гол Лионеля Месси стал единственным в матче. Фото: рейтер

В заключительном матче 15-го тура Ла Лиги "Атлетико" дома проиграл "Барселоне" со счетом 0: 1.

В первом тайме "Атлетико" создал несколько опасных моментов, но голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер-Штеген спас команду. Перед перерывом каталонцы могли выйти вперед, но Жерар Пике пробил в перекладину.

В концовке встречи "Барселона" вырвала победу. На 86-й минуте Лионель Месси пробил точно в угол ворот Яна Облака, сообщает "Спортарена"

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"Барселона" набирает 31 очко и по итогам тура остается на первом месте Ла Лиги, опережая Реал лишь по разнице забитых и пропущенных голов. В следующем туре 7 декабря каталонцы дома примет "Мальорку".

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